Очередное заседание Генеральной ассамблеи FIA пройдет в Баку

Следующее заседание Генеральной ассамблеи Международной автомобильной федерации (FIA) состоится 8 декабря в Баку.
Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте FIA.
Отмечается, что внеочередные генеральные ассамблеи Международной автомобильной федерации состоялись в испанской Кордове 22 июня.
Отмечается, что клубы-члены FIA приняли участие в процессе голосования и одобрили несколько предложений, включая восстановление членства Автомобильной ассоциации Соединенного Королевства в качестве клуба-члена FIA.
Президент Международной автомобильной федерации (FIA), бывший пилот ралли Мохаммад Ахмед бин Сулаем приветствовал повторное присоединение Великобритании к FIA.
"Сегодня я хотел бы пригласить вас воспользоваться возможностью и поприветствовать Автомобильную ассоциацию Соединенного Королевства в семье FIA. По мере роста наша Федерация становится сильнее", - сказал он.