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Очередное заседание Генеральной ассамблеи FIA пройдет в Баку

Очередное заседание Генеральной ассамблеи FIA пройдет в Баку Очередное заседание Генеральной ассамблеи Международной автомобильной федерации (FIA) состоится в Баку 8 декабря 2023 года.
Индивидуальные
23 июня 2023 г. 04:41
Очередное заседание Генеральной ассамблеи FIA пройдет в Баку

Следующее заседание Генеральной ассамблеи Международной автомобильной федерации (FIA) состоится 8 декабря в Баку.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте FIA.

Отмечается, что внеочередные генеральные ассамблеи Международной автомобильной федерации состоялись в испанской Кордове 22 июня.

Отмечается, что клубы-члены FIA приняли участие в процессе голосования и одобрили несколько предложений, включая восстановление членства Автомобильной ассоциации Соединенного Королевства в качестве клуба-члена FIA.

Президент Международной автомобильной федерации (FIA), бывший пилот ралли Мохаммад Ахмед бин Сулаем приветствовал повторное присоединение Великобритании к FIA.

"Сегодня я хотел бы пригласить вас воспользоваться возможностью и поприветствовать Автомобильную ассоциацию Соединенного Королевства в семье FIA. По мере роста наша Федерация становится сильнее", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке FIA-nın Baş Assambleyasının növbəti iclası Bakıda keçiriləcək

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