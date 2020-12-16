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Очередная медаль Азербайджана на Кубке мира

Очередная медаль Азербайджана на Кубке мира Азербайджанская спортсменка Элис Манолова завоевала бронзовую медаль на личном этапе Кубка мира по борьбе в Белграде, Сербия.
Индивидуальные
16 декабря 2020 г. 22:47
Очередная медаль Азербайджана на Кубке мира
Элис Манолова

Азербайджанская спортсменка Элис Манолова завоевала бронзовую медаль на личном этапе Кубка мира по борьбе в Белграде, Сербия.

Как сообщает Report, в поединке за третье место в весовой категории 65 кг Э.Манолова победила Аслы Демирхана из Турции - 4:0.

Другая наша "вольница" Алена Колесник (57 кг) в борьбе за "бронзу" уступила россиянке Веронике Чумиковой.

Отметим, что ранее "серебро" завоевали борцы греко-римского стиля Исламбек Дадов (67 кг), а Эльданиз Азизли (55 кг) и Бека Канделаки (130 кг) довольствовались бронзовыми медалями.

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Версия на азербайджанском языке Qadın güləşçimiz Dünya Kubokunda bürünc medal qazandı

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