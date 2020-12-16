Очередная медаль Азербайджана на Кубке мира

Азербайджанская спортсменка Элис Манолова завоевала бронзовую медаль на личном этапе Кубка мира по борьбе в Белграде, Сербия.

Азербайджанская спортсменка Элис Манолова завоевала бронзовую медаль на личном этапе Кубка мира по борьбе в Белграде, Сербия.

Как сообщает Report, в поединке за третье место в весовой категории 65 кг Э.Манолова победила Аслы Демирхана из Турции - 4:0.

Другая наша "вольница" Алена Колесник (57 кг) в борьбе за "бронзу" уступила россиянке Веронике Чумиковой.

Отметим, что ранее "серебро" завоевали борцы греко-римского стиля Исламбек Дадов (67 кг), а Эльданиз Азизли (55 кг) и Бека Канделаки (130 кг) довольствовались бронзовыми медалями.