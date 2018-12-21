Обыгравшего Шахрияра Мамедъярова шахматиста могут лишить дополнительных привилегий

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ При организации очередного цикла Турнира претендентов по шахматам могут ликвидировать предоставление вице-чемпиону права прямого участия.

Об этом в заявлении Report сказал вице-президент Международной шахматной федерации (FIDE) Махир Мамедов.

По его словам, обсуждения в данном направлении уже проводятся: "Многие, в том числе и я, думаем, что это неправильно. Так как это может предоставить чрезмерные привилегии для вице-чемпиона. В футболе, если Хорватия проиграла в финале чемпионата мира в России, она не завоевывает прямую путевку в финал ЧМ-2022. Даже у чемпиона мира - Франции нет такого права. Оно предоставляется лишь хозяевам. Поэтому, мы желаем сокращения этих привилегий".

Официальный представитель FIDE отметил об обсуждении в настоящий момент вопроса. По его словам, окончательное решение будет принято либо в первом квартале, либо в середине 2019 года.

Отметим, что последним победителем Турнира претендентов стал американец Фабиано Каруана. Второе место в соревнованиях занял азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров. На встрече за шахматную корону Каруана проиграл норвежцу Магнусу Карлсену.