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Объявлены первые соперники азербайджанских боксеров на чемпионате Европы

Объявлены первые соперники азербайджанских боксеров на чемпионате Европы В итальянском городе Монтесильвано состоялась жеребьевка чемпионата Европы по боксу среди юношей и девушек.
Индивидуальные
27 сентября 2022 г. 12:16
Объявлены первые соперники азербайджанских боксеров на чемпионате Европы

В итальянском городе Монтесильвано состоялась жеребьевка чемпионата Европы по боксу среди юношей и девушек.

Как сообщили "Report" в Федерации бокса, определены первые соперники членов сборной Азербайджана в стартующих сегодня соревнованиях.

В первый день турнира на ринг выйдет один боксер команды. Ибрагим Зейналов встретится с Джоном Хартом из Ирландии.

Отметим, что на чемпионате Европы померятся силами 378 (250 юношей, 128 девушек) спортсменов из 33 стран мира. Победители состязаний будут объявлены 4 октября.

Чемпионат Европы, Монтесильвано
27 сентября
1/16 финала
Ибрагим Зейналов (52 кг) – Джон Харт (Ирландия)

28 сентября
1/8 финала
Фаиг Моллаев (46 кг)
Айнур Микаилова (50 кг) – Бьянка Балинт (Германия)

29 сентября
1/8 финала
Билалхабаси Назаров (48 кг) – Риза Сафари (Англия)
Таги Насибов (50 кг) – Джузеппе Делл Аквила (Италия)
Махаммадали Ашуралиев (54 кг) – Армандас Крегзде (Литва)
Махаммедали Гасымзаде (57 кг) – Ник Смирнов (Германия)
Зия Гасанова (66 кг) – Стефан Ананьев (Эстония)

30 сентября
1/4 финала
Айсу Исмайлова (46 кг) – Мария Трифилли (Греция)
Нармин Ализаде (48 кг) – Махур Марикян (Армения)
Гизбес Искандер (54 кг) – Элла-Мэй Лонсдейл (Англия)
Эмили Рзаева (70 кг) – Ольга Филипчук (Украина)

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan boksçularının Avropa çempionatındakı ilk rəqibləri bəlli olub

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