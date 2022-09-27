Объявлены первые соперники азербайджанских боксеров на чемпионате Европы

В итальянском городе Монтесильвано состоялась жеребьевка чемпионата Европы по боксу среди юношей и девушек.

В итальянском городе Монтесильвано состоялась жеребьевка чемпионата Европы по боксу среди юношей и девушек.

Как сообщили "Report" в Федерации бокса, определены первые соперники членов сборной Азербайджана в стартующих сегодня соревнованиях.

В первый день турнира на ринг выйдет один боксер команды. Ибрагим Зейналов встретится с Джоном Хартом из Ирландии.

Отметим, что на чемпионате Европы померятся силами 378 (250 юношей, 128 девушек) спортсменов из 33 стран мира. Победители состязаний будут объявлены 4 октября.

Чемпионат Европы, Монтесильвано

27 сентября

1/16 финала

Ибрагим Зейналов (52 кг) – Джон Харт (Ирландия)

28 сентября

1/8 финала

Фаиг Моллаев (46 кг)

Айнур Микаилова (50 кг) – Бьянка Балинт (Германия)

29 сентября

1/8 финала

Билалхабаси Назаров (48 кг) – Риза Сафари (Англия)

Таги Насибов (50 кг) – Джузеппе Делл Аквила (Италия)

Махаммадали Ашуралиев (54 кг) – Армандас Крегзде (Литва)

Махаммедали Гасымзаде (57 кг) – Ник Смирнов (Германия)

Зия Гасанова (66 кг) – Стефан Ананьев (Эстония)

30 сентября

1/4 финала

Айсу Исмайлова (46 кг) – Мария Трифилли (Греция)

Нармин Ализаде (48 кг) – Махур Марикян (Армения)

Гизбес Искандер (54 кг) – Элла-Мэй Лонсдейл (Англия)

Эмили Рзаева (70 кг) – Ольга Филипчук (Украина)