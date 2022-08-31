Премьер-лига Азербайджана: Назначены судейские бригады на матчи V тура 

Назначены судейские бригады на матчи V тура Премьер-лига Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report со ссылкой на сайт Профессиональной футбольной лиги, главным судьей матча ”Кяпаз“ – ”Карабах“ назначен Алияр Агаев, а на поединок ”Нефтчи“ – ”Сумгайыт" - Кямал Умудлу.
1 сентября
19:00 “Кяпяз” – “Карабах”
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Эльшад Абдуллаев, Фарид Гаджиев
Судья VAR: Раван Гамзазаде
Ассистент судьи VAR: Эйюб Ибрагимов
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Городской стадион Габалы
3 сентября
16:00 “Шамахы” – “Туран Товуз”
Судьи: Рауф Аллахвердиев, Намиг Гусейнов, Джамиль Гулиев, Эльвин Байрамов
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Городской стадион Шамахы.
20:30 “Нефтчи” – “Сумгайыт”
Судьи: Кямал Умудлу, Рахман Имами, Вусал Мамедов, Турал Гурбанов
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
"Баксель Арена”.
4 сентября
18:00 “Сабах” – “Сабаил”
Судьи: Ниджат Исмаиллы, Парвин Талыбов, Кямран Байрамов, Джавид Джалилов
Судья-инспектор: Орхан Мамедов
Bank Respublika Arena.
20:30 “Зиря” – “Габала”
Судьи: Рауф Джабаров, Джаваншир Юсифов, Муслим Алиев, Кямранбек Рагимов
Судья-инспектор: Анар Салманов
Стадион спортивного комплекса Зиря.