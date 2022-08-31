Премьер-лига Азербайджана: Назначены судейские бригады на матчи V тура

20:12

Назначены судейские бригады на матчи V тура Премьер-лига Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Профессиональной футбольной лиги, главным судьей матча ”Кяпаз“ – ”Карабах“ назначен Алияр Агаев, а на поединок ”Нефтчи“ – ”Сумгайыт" - Кямал Умудлу.

1 сентября

19:00 “Кяпяз” – “Карабах”

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Эльшад Абдуллаев, Фарид Гаджиев

Судья VAR: Раван Гамзазаде

Ассистент судьи VAR: Эйюб Ибрагимов

Судья-инспектор: Омар Пашаев

Городской стадион Габалы

3 сентября

16:00 “Шамахы” – “Туран Товуз”

Судьи: Рауф Аллахвердиев, Намиг Гусейнов, Джамиль Гулиев, Эльвин Байрамов

Судья-инспектор: Рамиль Диниев

Городской стадион Шамахы.

20:30 “Нефтчи” – “Сумгайыт”

Судьи: Кямал Умудлу, Рахман Имами, Вусал Мамедов, Турал Гурбанов

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

"Баксель Арена”.

4 сентября

18:00 “Сабах” – “Сабаил”

Судьи: Ниджат Исмаиллы, Парвин Талыбов, Кямран Байрамов, Джавид Джалилов

Судья-инспектор: Орхан Мамедов

Bank Respublika Arena.

20:30 “Зиря” – “Габала”

Судьи: Рауф Джабаров, Джаваншир Юсифов, Муслим Алиев, Кямранбек Рагимов

Судья-инспектор: Анар Салманов

Стадион спортивного комплекса Зиря.