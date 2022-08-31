О нас

Премьер-лига Азербайджана: Назначены судейские бригады на матчи V тура 

Премьер-лига Азербайджана: Назначены судейские бригады на матчи V тура  20:12
Индивидуальные
31 августа 2022 г. 21:51
Премьер-лига Азербайджана: Назначены судейские бригады на матчи V тура 

Назначены судейские бригады на матчи V тура Премьер-лига Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Профессиональной футбольной лиги, главным судьей матча ”Кяпаз“ – ”Карабах“ назначен Алияр Агаев, а на поединок ”Нефтчи“ – ”Сумгайыт" - Кямал Умудлу.

1 сентября

19:00 “Кяпяз” – “Карабах”
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Эльшад Абдуллаев, Фарид Гаджиев
Судья VAR: Раван Гамзазаде
Ассистент судьи VAR: Эйюб Ибрагимов
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Городской стадион Габалы

3 сентября

16:00 “Шамахы” – “Туран Товуз”
Судьи: Рауф Аллахвердиев, Намиг Гусейнов, Джамиль Гулиев, Эльвин Байрамов
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Городской стадион Шамахы.

20:30 “Нефтчи” – “Сумгайыт”
Судьи: Кямал Умудлу, Рахман Имами, Вусал Мамедов, Турал Гурбанов
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
"Баксель Арена”.

4 сентября

18:00 “Сабах” – “Сабаил”
Судьи: Ниджат Исмаиллы, Парвин Талыбов, Кямран Байрамов, Джавид Джалилов
Судья-инспектор: Орхан Мамедов
Bank Respublika Arena.

20:30 “Зиря” – “Габала”
Судьи: Рауф Джабаров, Джаваншир Юсифов, Муслим Алиев, Кямранбек Рагимов
Судья-инспектор: Анар Салманов
Стадион спортивного комплекса Зиря.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqasının V turuna təyinatlar açıqlanıb

Другие новости из категории

Азербайджанские шахматистки добились исторического успеха на чемпионате Европы
Азербайджанские шахматистки добились исторического успеха на чемпионате Европы
31 августа 2022 г. 21:38
Определились участники турнира Shusha Chess 2022
Определились участники турнира Shusha Chess 2022
31 августа 2022 г. 17:45
Фарид Гаибов: Четвертое место на Исламиаде - большое достижение Азербайджана
Фарид Гаибов: Четвертое место на Исламиаде - большое достижение Азербайджана
31 августа 2022 г. 14:48
Grand Chess Tour: Стал известен заработок Шахрияра Мамедъярова
Grand Chess Tour: Стал известен заработок Шахрияра Мамедъярова
31 августа 2022 г. 13:22
Чемпионат Европы: Азербайджанская шахматистка сыграла вничью с лидером
Чемпионат Европы: Азербайджанская шахматистка сыграла вничью с лидером
30 августа 2022 г. 23:18
Чемпионат Европы: Азербайджанская шахматистка победила армянку
Чемпионат Европы: Азербайджанская шахматистка победила армянку
29 августа 2022 г. 21:47
В Баку представили фильм об азербайджанском велосипедисте
В Баку представили фильм об азербайджанском велосипедисте
29 августа 2022 г. 17:34
Азербайджанский спортсмен подал в суд на Международную федерацию тяжелой атлетики
Азербайджанский спортсмен подал в суд на Международную федерацию тяжелой атлетики
29 августа 2022 г. 09:43
ЧМ: Сборная Азербайджана по дзюдо завоевала серебро
ЧМ: Сборная Азербайджана по дзюдо завоевала серебро
28 августа 2022 г. 19:30
Фарид Гаибов встретился с членами Общественного объединения спортивных журналистов Азербайджана
ФотоФарид Гаибов встретился с членами Общественного объединения спортивных журналистов Азербайджана
27 августа 2022 г. 21:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi