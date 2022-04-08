Объявлены боксеры-участники первенства Европы от Азербайджана

Уточнен состав сборной Азербайджана, которая примет участие в первенстве Европы среди боксеров-юниоров, который пройдет 13 апреля в Софии (Болгария).

Уточнен состав сборной Азербайджана, которая примет участие в первенстве Европы среди боксеров-юниоров, который пройдет 13 апреля в Софии (Болгария).

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации бокса, в 10-дневном соревновании сборная проверит силы всем составом. По итогам учебно-тренировочных сборов в Баку и Эрзуруме главный тренер Эльбрус Рзаев даст шанс проявить себя в континентальном первенстве Кянану Бабаеву (48 кг), Амину Мамедзаде (51 кг), Кямилю Бабаеву (54 кг), Арифу Байрамову (57 кг), Аслану Гулиеву (60 кг), Зауру Гахраманову (63,5 кг), Саиду Абдуллаеву (67 кг), Даниэлю Холостенко (71 кг), Энверу Бабаеву (75 кг), Сархану Будагову (80 кг), Фатали Исмайлову (86 кг), Мамеду Гулиеву (92 кг) и Сабухи Ализаде (+92 кг).

11 апреля команда отправится в Софию из Турции. Руководить сборной будет член правления Ровшан Гусейнов.

Сборная, отправившаяся в Эрзурум после подготовки в Баку, завершит сборы 10 апреля. Команда, примкнувшая к сборам вместе с командами Турции и Алжира, с сегодняшнего дня приступила к восстановительным тренировкам.