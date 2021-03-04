Объявлено время и место проведения чемпионата Европы

Чемпионат Европы по самбо пройдет с 13 по 16 мая в Лимассоле на Кипре.

Чемпионат Европы по самбо пройдет с 13 по 16 мая в Лимассоле на Кипре.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Международной федерации самбо.

Турнир пройдет совместно с молодежным первенством Европы по самбо.

Все спортсмены должны будут сдать тест на коронавирус не более чем за 72 часа до приезда на соревнования. Турниры будут проводиться в санитарном "пузыре".

Изначально чемпионат Европы планировалось провести с 21 по 23 мая в Италии, а молодежное первенство - с 16 по 18 апреля на Кипре.