О нас
Report Georgia
Аудио новости

Объявлено время и место проведения чемпионата Европы

Объявлено время и место проведения чемпионата Европы Чемпионат Европы по самбо пройдет с 13 по 16 мая в Лимассоле на Кипре.
Индивидуальные
4 марта 2021 г. 20:44
Объявлено время и место проведения чемпионата Европы

Чемпионат Европы по самбо пройдет с 13 по 16 мая в Лимассоле на Кипре.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Международной федерации самбо.

Турнир пройдет совместно с молодежным первенством Европы по самбо.

Все спортсмены должны будут сдать тест на коронавирус не более чем за 72 часа до приезда на соревнования. Турниры будут проводиться в санитарном "пузыре".

Изначально чемпионат Европы планировалось провести с 21 по 23 мая в Италии, а молодежное первенство - с 16 по 18 апреля на Кипре.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatının vaxtı və yeri açıqlandı

Новости партнеров

Другие новости из категории

Нурмагомедов обсудит свою карьеру с главой UFC
Нурмагомедов обсудит свою карьеру с главой UFC
5 марта 2021 г. 05:48
39 человек были удостоены почетных званий
39 человек были удостоены почетных званий
4 марта 2021 г. 13:32
Шахматист: Поражение в войне сыграло роль в решении Ароняна покинуть Армению
Шахматист: Поражение в войне сыграло роль в решении Ароняна покинуть Армению
3 марта 2021 г. 20:14
Мерседес представил новый болид на новый сезон 
Видео"Мерседес" представил новый болид на новый сезон 
2 марта 2021 г. 16:07
Формула 1 пройдет в Баку без зрителей
"Формула 1" пройдет в Баку без зрителей
2 марта 2021 г. 12:10
Назначен новый пресс-секретарь Baku City Circuit
Назначен новый пресс-секретарь Baku City Circuit
2 марта 2021 г. 11:46
Россия лишилась Чемпионата мира
Россия лишилась Чемпионата мира
2 марта 2021 г. 10:08
Суд снял дисквалификацию с Федерации дзюдо Ирана
Суд снял дисквалификацию с Федерации дзюдо Ирана
2 марта 2021 г. 01:06
Горнолыжница получила серьезную травму на Кубке мира
ВидеоГорнолыжница получила серьезную травму на Кубке мира
28 февраля 2021 г. 17:43
Азербайджанские борцы завоевали медали разных достоинств
Азербайджанские борцы завоевали медали разных достоинств
28 февраля 2021 г. 16:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi