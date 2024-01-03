Объявлена ​​рейтинговая таблица азербайджанских спортсменов за первый месяц года

Министерство молодежи и спорта Азербайджана опубликовало рейтинговую таблицу членов национальных сборных по олимпийским видам спорта за первый месяц года.

Министерство молодежи и спорта Азербайджана опубликовало рейтинговую таблицу членов национальных сборных по олимпийским видам спорта за первый месяц года.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, первое место заняла гимнастка Зохра Агамирова (610 баллов).

Команда групповых упражнений в художественной гимнастике (540) сохранила свою позицию на втором месте, а дзюдоист Зелим Коцоев (360) сохранил позицию на третьем месте.

Далее идут - гимнаст Никита Симонов (355), команда по стендовой стрельбе (340), дзюдоисты Хидаят Гейдаров (305), Гюльтадж Мамедалиева (300), Лейла Алиева (280), гимнастка Назенин Теймурова и стрелок Руслан Лунёв (оба по 250 баллов).