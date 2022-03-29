Объявлен состав сборной Азербайджана по дзюдо на турнир Большого шлема

Объявлен состав сборной Азербайджана по дзюдо на турнир Большого шлема, который стартует 4 апреля в турецкой Анталии.

Объявлен состав сборной Азербайджана по дзюдо на турнир Большого шлема, который стартует 4 апреля в турецкой Анталье.

Как передает Report со ссылкой на федерацию, страну будут представлять в 10 весовых категориях всего 17 спортсменов.

В мужской борьбе Туран Байрамов, Ровшан Алиев (оба 60 кг), Орхан Сафаров, Яшар Наджафов (66 кг), Рустам Оруджев, Тельман Валиев (оба 73 кг), Мурад Фатиев, Эльджан Гаджиев (81 кг), Руфат Исмаилов (90 кг ), Эльмар Гасымов, Зелим Коцоев (оба 100 кг), Ушанги Кокаури и Имран Юсифов (оба +100 кг).

Среди женщин медали постараются завоевать Лейла Алиева, Шафаг Гамидова (48 кг), Гюльтай Мамедалиева (52 кг) и Гюнель Гасанлы (70 кг).

Отметим, что турнир Большого шлема завершится 10 апреля.