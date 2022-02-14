Объявлен состав сборной Азербайджана на турнир «Большого шлема»

Объявлен состав сборной Азербайджана по дзюдо на турнир «Большого шлема», который стартует 17 февраля в столице Израиля Тель-Авиве.

Объявлен состав сборной Азербайджана по дзюдо на турнир «Большого шлема», который стартует 17 февраля в столице Израиля Тель-Авиве.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации дзюдо, в турнире предусмотрено участие только мужчин.

Под руководством главного тренера Мёвлуда Миралиева на татами выйдут Карамат Гусейнов (до 60 кг), Балабек Агаев (до 60 кг), Яшар Наджафов (до 66 кг), Хидаят Гейдаров (до 73 кг), Рустам Оруджев (до 73 кг), Мурад Фетиев (до 81 кг), Мамедали Мехтиев (до 90 кг), Руфат Исмаилов (до 90 кг), Зелим Коцоев (до 100 кг), Эльмар Гасымов (до 100 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг).

Турнир «Большого шлема» завершится 19 февраля.