Объявлен призовой фонд чемпионата Европы по шахматам, в котором примут участие азербайджанские шахматисты

Объявлен призовой фонд 23-го индивидуального чемпионата Европы по шахматам, который начнется 3 марта во Врнячка Баня (Сербия).

Объявлен призовой фонд 23-го индивидуального чемпионата Европы по шахматам, который начнется 3 марта во Врнячка Баня (Сербия).

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт соревнований, в турнире, в котором примут участие азербайджанские шахматисты, будут разыграны 23 призовых места.

23 шахматиста также получат право на участие в квалификационном соревновании Кубка мира - 2023.

Победитель чемпионата Европы получит 20 тыс. евро. Обладатель второго места получит 15 тыс. евро, а обладатель третьего места - 10 тыс. евро.

Также была учреждена отдельная награда для юношей до 18 лет, пожилых людей старше 50 лет и женщин. Общий призовой фонд составил 100 тыс. евро.

Личный чемпионат Европы по шахматам, в котором будут соревноваться 493 игрока из 40 стран, пройдет по швейцарской системе и будет состоять из 11 туров.