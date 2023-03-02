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Объявлен призовой фонд чемпионата Европы по шахматам, в котором примут участие азербайджанские шахматисты

Объявлен призовой фонд чемпионата Европы по шахматам, в котором примут участие азербайджанские шахматисты Объявлен призовой фонд 23-го индивидуального чемпионата Европы по шахматам, который начнется 3 марта во Врнячка Баня (Сербия).
Индивидуальные
2 марта 2023 г. 13:18
Объявлен призовой фонд чемпионата Европы по шахматам, в котором примут участие азербайджанские шахматисты

Объявлен призовой фонд 23-го индивидуального чемпионата Европы по шахматам, который начнется 3 марта во Врнячка Баня (Сербия).

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт соревнований, в турнире, в котором примут участие азербайджанские шахматисты, будут разыграны 23 призовых места.

23 шахматиста также получат право на участие в квалификационном соревновании Кубка мира - 2023.

Победитель чемпионата Европы получит 20 тыс. евро. Обладатель второго места получит 15 тыс. евро, а обладатель третьего места - 10 тыс. евро.

Также была учреждена отдельная награда для юношей до 18 лет, пожилых людей старше 50 лет и женщин. Общий призовой фонд составил 100 тыс. евро.

Личный чемпионат Европы по шахматам, в котором будут соревноваться 493 игрока из 40 стран, пройдет по швейцарской системе и будет состоять из 11 туров.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan şahmatçılarının qatılacağı Avropa çempionatının mükafat fondu açıqlanıb

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