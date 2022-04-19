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Определен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1

Определен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1 Определен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1, который пройдет в Баку этим летом.
Индивидуальные
19 апреля 2022 г. 17:59
Определен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1

Определен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1, который пройдет в Баку этим летом.

Как сообщили Report в Операционной компании "Бакинское городское кольцо" (BSH), девизом шестого по счету гран-при будет "F1 возвращается: на трассу и на трибуны!".

Кроме того, BSH представила самые яркие визуальные эффекты сезона. Впервые они были символизированы цветами флага Азербайджана.

Отметим, что нынешний сезон Гран-при Азербайджана пройдет с 10 по 12 июня. Соревнования в Баку были отменены в 2020 году из-за пандемии коронавируса, а в 2021 году прошли без болельщиков.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Qran-prisinin şüarı açıqlanıb

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