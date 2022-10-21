Обвиненный в жульничестве шахматист Ниманн решил судиться с Карлсеном

Американский гроссмейстер Ханс Ниманн, которого норвежец Магнус Карлсен недавно публично обвинил в мошенничестве, подал в суд на него и на издание Chess.com, обвинив их в клевете.

Американский гроссмейстер Ханс Ниманн, которого норвежец Магнус Карлсен недавно публично обвинил в мошенничестве, подал в суд на него и на издание Chess.com, обвинив их в клевете.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

В иске, поданном в окружной суд Миссури, 19-летний шахматист обвинил Карлсена, компанию норвежца Play Magnus Group и Chess.com в сговоре с целью оклеветать его, испортить его репутацию и добиться его исключения из профессии, которой он посвятил жизнь. Предполагается, что сумму компенсации истцу определит суд, но Ниманн считает, что она должна быть не меньше 100 млн долларов.

Ответчиками по делу также названы американские шахматисты Хикару Накамура и Дэнни Ренш.

Юристы Chess.com уже назвали иск бесперспективным.

В сентябре Ниманн обыграл Карлсена на турнире Grand Chess Tour в Сент-Луисе, прервав его долгую беспроигрышную серию. Норвежец намекнул, что Ниманн жульничал. Вскоре на онлайн-турнире Champions Chess Tour Карлсен демонстративно сдался на втором ходу, а через некоторое время публично обвинил соперника мошенничестве напрямую.

Ниманн отверг обвинения.

В конце сентября Международная шахматная федерация ФИДЕ начала расследование обвинений в адрес американца.

5 октября на Chess.com появилась публикация о том, что алгоритмы этой платформы позволяют заподозрить Ниманна в более чем 100 случаях мошенничества в онлайн-партиях.