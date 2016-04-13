Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Обнародованы имена мировых звезд, которые выступят с концертами на Гран-при Европы Формулы-1 в Баку.

Как сообщает Report, в рамках концертной программы выступят Крис Браун, Энрике Иглесиас и Фаррель Уильямс.

Они будут выступать на специально установленной сцене в городке Формулы-1 вечером в соответствующей последовательности.

17 июня выступит Крис Браун, 18 июня - Энрике Иглесиас и 19 июня - Фаррель Уильямс.

Вход на концерты бесплатный. Однако на них смогут попасть лишь те, кто приобрел билеты на Гран-при Европы Формулы-1 в Баку.