Обнародованы имена борцов греко-римского стиля, которые выступят на чемпионате Европы

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Обнародован состав сборной Азербайджана по греко-римской борьбе, которые выступят на чемпионате Европы 2 мая в Сербии.

Как сообщает Report, состав был объявлен после сегодняшней тренировки в Олимпийском центре борьбы с участием вице-президента Федерации борьбы Азербайджана Эльчина Джафарова. Под руководством старшего тренера сборной Акифа Алиева и тренера Нуреддина Раджабова на чемпионат отправятся Талех Мамедов (59 кг), Санан Сулейманов (66 кг), Гасан Алиев (71 кг), Рухин Микаилов (75 кг), Эмин Ахмедов (80 кг), Ариф Нифтуллаев (85 кг), Араз Гасанов (98 кг) и Оян Назариани (130 кг).

Согласно программе, в последние 2 дня соревнования – 6 мая станут известны победители среди борцов греко-римского стиля в весовой категории 59 кг, 66 кг, 98 кг и 130 кг, а в последний день чемпионата - 71 кг, 75 кг, 80 кг и 85 кг.

Отметим, что в процессе подготовки в Олимпийском центре борьбы участвуют борцы из Ирака и Грузии.