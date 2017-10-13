Обнародовано количество завоеванных спортсменами медалей за 9 месяцев 2017 года

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Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанские спортсмены за 9 месяцев 2017 года завоевали на международных соревнованиях 584 медали.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства молодежи и спорта, среди медалей 193 золотые, 186 серебряных и 205 бронзовых. Медали завоеваны на чемпионатах и первенствах мира и Европы, кубковых соревнованиях, а также IV Играх исламской солидарности и 29-й Всемирной летней универсиаде в тайваньском Тайпее.

Кроме того, в отчетный период в Азербайджане проведено 28 международных соревнований, обеспечено участие сборных команд страны в 169 международных первенствах.

Отметим, что азербайджанские спортсмены на Исламиаде завоевали 162 медали, на Универсиаде – 8.