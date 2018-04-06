Обнародовано число участников и медалей Чемпионата Европы по борьбе

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Украина и Великобритания отказались от участия в Чемпионате Европы по борьбе, стартующем 30 апреля в российском городе Каспийск.

Как сообщает Report, этот шаг предпринят по политическим мотивам.

В результате, число участников Чемпионата сократилось до 32. Страны-участницы, среди которых есть и Азербайджан, будут бороться за 224 медали.

Медали соревнований уже готовы. На медалях квадратной формы отражен символ Чемпионата Европы. Диаметр премии составляет 7 см, толщина 7 мм.

Отметим, что Чемпионат Европы продлится до 6 мая.