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    Обнародовано число участников и медалей Чемпионата Европы по борьбе

    Две страны отказались от участия в турнире по политическим мотивам

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Украина и Великобритания отказались от участия в Чемпионате Европы по борьбе, стартующем 30 апреля в российском городе Каспийск.

    Как сообщает Report, этот шаг предпринят по политическим мотивам. 

    В результате, число участников Чемпионата сократилось до 32. Страны-участницы, среди которых есть и Азербайджан, будут бороться за 224 медали.

    Медали соревнований уже готовы. На медалях квадратной формы отражен символ Чемпионата Европы. Диаметр премии составляет 7 см, толщина 7 мм.

    Отметим, что Чемпионат Европы продлится до 6 мая. 

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