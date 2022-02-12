О нас
Report Georgia
Аудио новости

Обнародована программа Гран-при Азербайджана «Формула-1»

Обнародована программа Гран-при Азербайджана «Формула-1» Обнародована программа Гран-при Азербайджана "Формула 1".
Индивидуальные
12 февраля 2022 г. 09:53
Обнародована программа Гран-при Азербайджана «Формула-1»

Обнародована программа Гран-при Азербайджана "Формула 1".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный аккаунт Международной автомобильной федерации в Twitter, соревнование стартует с вольного заезда 10 июня в 15:00 по местному времени.

В 18:00 состоится второй пробный заезд.

11 июня в 15:00 состоится третий вольный, а в 18:00 – тестовый заезд.

Наконец, 12 июня в 15:00 стартует основное соревнование.

Новый сезон "Формула 1" стартует 20 марта в Бахрейне. 10-12 июня состоится Гран-при Азербайджана в Баку.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıdakı "Formula 1" yarışının proqramı açıqlanıb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев дал интервью АЗЕРТАДЖ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев дал интервью АЗЕРТАДЖ
11 февраля 2022 г. 20:14
Политолог: Армения должна выплатить компенсацию
Политолог: Армения должна выплатить компенсацию
11 февраля 2022 г. 16:45
Минобороны опровергло информацию об обстреле дома, где дислоцированы российские миротворцы
Минобороны опровергло информацию об обстреле дома, где дислоцированы российские миротворцы
11 февраля 2022 г. 12:43
Азербайджанские позиции в направлении Кяльбаджара вновь подверглись обстрелу
Азербайджанские позиции в направлении Кяльбаджара вновь подверглись обстрелу
11 февраля 2022 г. 11:56
Обстреляны позиции Азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района
Обстреляны позиции Азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района
10 февраля 2022 г. 09:24
Со времен массовой резни в Малыбейли и Гушчулар прошло 30 лет 
Со времен массовой резни в Малыбейли и Гушчулар прошло 30 лет 
10 февраля 2022 г. 00:00
Делегация из Удмуртии посетит Азербайджан с деловым визитом
Делегация из Удмуртии посетит Азербайджан с деловым визитом
9 февраля 2022 г. 13:12
Агентство развития медиа обозначило цели нового закона «О медиа»
Агентство развития медиа обозначило цели нового закона «О медиа»
9 февраля 2022 г. 12:20
В Баку сожительствовавший с 15-летней девушкой мужчина взят под надзор полиции
В Баку сожительствовавший с 15-летней девушкой мужчина взят под надзор полиции
9 февраля 2022 г. 11:42
Президент Ильхам Алиев утвердил закон О Медиа
Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О Медиа"
8 февраля 2022 г. 18:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi