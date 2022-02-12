Обнародована программа Гран-при Азербайджана "Формула 1".
Как сообщает Report со ссылкой на официальный аккаунт Международной автомобильной федерации в Twitter, соревнование стартует с вольного заезда 10 июня в 15:00 по местному времени.
В 18:00 состоится второй пробный заезд.
11 июня в 15:00 состоится третий вольный, а в 18:00 – тестовый заезд.
Наконец, 12 июня в 15:00 стартует основное соревнование.
Новый сезон "Формула 1" стартует 20 марта в Бахрейне. 10-12 июня состоится Гран-при Азербайджана в Баку.