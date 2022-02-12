Обнародована программа Гран-при Азербайджана «Формула-1»

Обнародована программа Гран-при Азербайджана "Формула 1".

Обнародована программа Гран-при Азербайджана "Формула 1".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный аккаунт Международной автомобильной федерации в Twitter, соревнование стартует с вольного заезда 10 июня в 15:00 по местному времени.

В 18:00 состоится второй пробный заезд.

11 июня в 15:00 состоится третий вольный, а в 18:00 – тестовый заезд.

Наконец, 12 июня в 15:00 стартует основное соревнование.

Новый сезон "Формула 1" стартует 20 марта в Бахрейне. 10-12 июня состоится Гран-при Азербайджана в Баку.