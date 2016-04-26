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    ​Обнародована причина неучастия азербайджанского борца на соревнованиях лицензионного характера на олимпиаду

    Отмечается, что чемпион мира и Европы получил травму в столице Монголии

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Обнародована причина неучастия азербайджанского борца по греко-римской борьбе Гасана Алиева на прошедшем в столице Монголии Улан-Баторе I Мировом отборочном турнире лицензионного характера на Летние олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.

    Как сообщили Report в Федерации борьбы Азербайджана, чемпион Европы и мира в весовой категории 66 кг не смог выйти на встречи из-за травм.

    Отмечается, что травма была получена им после церемонии взвешивания в Улан-Баторе. По этой причине Алиева исключили из списка участников.

    Отметим, что на I Мировом отборочном турнире единственную лицензию на "Рио-2016" завоевал спортсмен по вольной борьбе Мирджалал Гасанзаде (57 кг). 

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