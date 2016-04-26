​Обнародована причина неучастия азербайджанского борца на соревнованиях лицензионного характера на олимпиаду

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Обнародована причина неучастия азербайджанского борца по греко-римской борьбе Гасана Алиева на прошедшем в столице Монголии Улан-Баторе I Мировом отборочном турнире лицензионного характера на Летние олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Как сообщили Report в Федерации борьбы Азербайджана, чемпион Европы и мира в весовой категории 66 кг не смог выйти на встречи из-за травм.

Отмечается, что травма была получена им после церемонии взвешивания в Улан-Баторе. По этой причине Алиева исключили из списка участников.

Отметим, что на I Мировом отборочном турнире единственную лицензию на "Рио-2016" завоевал спортсмен по вольной борьбе Мирджалал Гасанзаде (57 кг).