Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Обнародована дата возвращения азербайджанских олимпийских призеров на родину.

Как сообщили Report в пресс-секретариате Главного управления молодежи и спорта города Баку, 14 августа авиарейсом Париж-Баку на родину вернется участвующая на Летних олимпийских играх "Рио-2016" делегация в составе из 25 человек, среди которых есть серебряные призеры - дзюдоисты Рустам Оруджов (73 кг) и Эльмар Гасымов (100 кг).

В этот день в 18:00 состоится церемония торжественной встречи олимпийцев.