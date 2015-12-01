​Обнародована дата проведения велотура "Tour d’Azerbaïdjan-2016"

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ "Очередной велотур "Tour d’Azerbaïdjan" пройдет 4-8 мая будущего года. Соревнования уже включены в календарный план 2016 года Международного союза велосипедистов".

Об этом в заявлении Report сказал вице-президент Федерации велоспорта Азербайджана Сахиб Алекперов.

По его словам, по сравнению с соревнованиями этого года, в маршруте очередных соревнований возможны изменения: "Как и в этом году, в соревнованиях ожидается участие такого же количества команд из 24-25 стран. К маршруту марафона категории 2.1, который пройдет на проконтинентальном, континентальном уровне и уровне национальных команд, могут также добавить Аксуинский перевал".

Вице-президент сказал, что на очередные два соревнования будут приглашены известные велосипедисты и почетные гости.