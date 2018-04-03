Обнародован список стран, которые претендуют на проведение Олимпийских игр 2026 года

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Опубликован список Национальных олимпийских комитетов (НОК), которые официально подтвердили намерение принять в своей стране зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК), на проведение соревнований подали заявки семь стран.

НОК Австрии выдвинул в качестве кандидата на проведение Олимпиады город Грац, НОК Канады - Калгари, НОК Японии - Саппоро, НОК Швеции - Стокгольм, НОК Швейцарии - Сьон, НОК Турции - Эрзурум. НОК Италии предлагает провести Игры в городе Кортина-д'Ампеццо, в Милане или в Турине.

Город, где пройдут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года, будет выбран на сессии МОК в сентябре 2019 года.

Напомним, что предыдущие – XXIII зимние Олимпийские игры прошли в феврале этого года в южнокорейском Пхенчхане.