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    Обнародован список стран, которые претендуют на проведение Олимпийских игр 2026 года

    Среди претендентов и Эрзурум

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Опубликован список Национальных олимпийских комитетов (НОК), которые официально подтвердили намерение принять в своей стране зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК), на проведение соревнований подали заявки семь стран. 

    НОК Австрии выдвинул в качестве кандидата на проведение Олимпиады город Грац, НОК Канады - Калгари, НОК Японии - Саппоро, НОК Швеции - Стокгольм, НОК Швейцарии - Сьон, НОК Турции - Эрзурум. НОК Италии предлагает провести Игры в городе Кортина-д'Ампеццо, в Милане или в Турине.

    Город, где пройдут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года, будет выбран на сессии МОК в сентябре 2019 года.

    Напомним, что предыдущие – XXIII зимние Олимпийские игры прошли в феврале этого года в южнокорейском Пхенчхане.

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