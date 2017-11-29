Обнародован состав женской сборной Азербайджана, заявленный на Кубок мира по борьбе

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Обнародован состав сборной Азербайджана, заявленный на Кубок мира по женской борьбе, который стартует 1 декабря в российском городе Чебоксары. Как сообщили Report в пресс-службе Федерации борьбы Азербайджана, в 2-дневном соревновании страну представят 7 спортсменок.

Под руководством старшего тренера Аслана Агаева и тренера Ровшана Умудова выступят Тюркан Насирова (48 кг), Сабина Хамзалзаде (53 кг), Солмаз Гашимзаде (55 кг), Алена Колесник (58 кг), Татьяна Омельченко (60 кг), Эльмира Гамбарова (63 кг) и Элис Манолова (69 кг). В весовой категории 75 кг от страны никто не представлен. По результатам жеребьевки команда из Азербайджана выступит в группе "В" вместе с представителями Китая, Украины и Монголии. В группу "А" вошли Россия, США, Япония и Швеция.

Согласно программе, 1 декабря состоятся групповые выступления, на следующий день – лидеры встретятся в финале, а вторые в группе поборются за треть место.

На кубке Азербайджан представит судья международного уровня Интигам Алиев.