Обнародован состав сборных Азербайджана по борьбе на Кубке наций Европы

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Обнародован состав сборных Азербайджана по вольной и женской борьбе на Кубке наций Европы – Кубок Алроса в Москве.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации, в состав сборных входит в общем 16 спортсменов. Команды выступят в восьми весовых категориях.

В женских соревнованиях участвуют спортсмены из Азербайджана, России, Украины, Румынии и других стран. Под руководством старшего тренера Аслана Агаева и тренера Ровшана Умудова выступят Тюркан Насирова (48 кг), Сабина Гамзалзаде (53 кг), Солмаз Хашимзаде (55 кг), Алена Колесник (58 кг), Татьяна Омельченко (60 кг), Эльмира Гамбарова (63 кг) и Элис Манолова (69 кг).

С составе мужской сборной по вольной борьбе под руководством старшего тренера Фирдовси Умудова и тренеров Арифа Абдуллаева и Ровшана Гаджиева выступят Георгий Эдишерашвили (57 кг), Али Рагимзаде (61 кг), Залимхан Велиев (65 кг), Муртуз Мюслюмов (70 кг), Исмаил Абдуллаев, Абубакр Абакаров (74 кг), Александр Гостиев (86 кг), Шериф Шерифов (97 кг) и Джамалледдин Магомедов (125 кг). На соревновании также выступят спортсмены из России, Грузии, Молдовы и других стран.

На турнире Азербайджан представит судья международного уровня Асиф Ширалиев.

По программе турнира, 11 ноября состоятся групповые встречи, на следующий день – финальные.