Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Обнародован состав сборной Японии по дзюдо на чемпионат мира, который стартует 20 сентября в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации дзюдо Японии, считающаяся одним из фаворитов турнира команда страны восходящего солнца приедет в Азербайджан с 22 дзюдоистами. 7 из них на чемпионате мира в столице Венгрии - Будапеште в 2017 году одержали победу в личном первенстве, а четверо в командном.

Дзюдоистов, завоевавших на Летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро золотые медали Шохеи Оно (73 кг) и Машу Бакер (90 кг), а также дзюдоистку Харука Татимото (70 кг) в Баку не привезут.

В мужском первенстве по дзюдо примут участие 9 спортсменов - Наохиса Такато, Рйужу Нагайама (по 60 кг), Хифуми Абэ (66 кг), Соичи Хашимото (73 кг), Сотаро Фудзивара (81 кг), Кента Нагасава (90 кг), Аарон Вольф (100 кг), Юсеи Огава и Хисайоши Харасава ( по +100 кг).

В составе женской команды 9 дзюдоисток - Фуна Тонаки (48 кг), Ай Шишиме, Ута Абэ, (52 кг) Мику Тасиро (66 кг), Тсукаса Йошида (57 кг), Йоко Оно, Тидзуру Араи (70 кг), Шори Хамада (78 кг) и Сара Асахина (+78 кг).

В смешанных соревнованиях дзюдоистов на чемпионате мира в Баку будут представлены 4 спортсмена сборной Японии - Момо Тамаоки (57 кг), Акира Сонэ (70 кг), Арата Татсукава (73 кг) и Шоичиро Мукаи (90 кг).

Отметим, что чемпионат мира будет организован на Национальной гимнастической арене и продлится до 27 сентября.