Обнародован состав сборной Великобритании на чемпионат мира по дзюдо в Баку

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Обнародован состав сборной Великобритании по дзюдо на чемпионат мира, который стартует 20 сентября в Баку.

Как сообщает Report, в состав сборной входят 14 спортсменов. Из них 3 мужчин и 9 женщин примут участие в индивидуальных соревнованиях. Еще 2 дзюдоистов примут участие только в смешанных соревнованиях.

Среди членов команды - участник Летних Олимпийских игр 2012 в Лондоне Дэнни Уильямс, бронзовый призер Летних Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро Сэлли Конвэй и бронзовые призеры проведенного в столице Венгрии Будапеште чемпионата мира 2017 года Некода Смит-Дэвис и Натали Пауэлл.

29-летний Дэнни Уильямс после 2011 года впервые выступит на чемпионате мира. Челси Гилз, Кэти Джемима Еатс-Браун и Уэсли Гринич впервые выступят на чемпионате мира.

Состав сборной Великобритании:

Мужчины: Эшли Маккензи (60 кг), Стюарт Маквот (81 кг), Макс Стюарт (90 кг)

Женщины: Челси Гилз (52 кг) Некода Смит-Дэвис (57 кг), Алис Шлезингер, Эми Ливси (обе по 63 кг), Салли Конвей, Джемма Хауэлл (по 70 кг), Натали Пауэлл, Кэти Джемима Еатс-Браун (по 78 кг), Сара Адлингтон (+78 кг).

Смешанные

Мужчины: Дэнни Уильямс, (73 кг) Уэсли Гринич (+ 90 кг)

Отметим, что чемпионат мира по дзюдо пройдет на Национальной гимнастической арене и завершится 27 сентября.