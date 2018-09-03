Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Обнародован состав сборной России по дзюдо на организуемый в Баку чемпионат мира.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации дзюдо России, главный тренер Эцио Гамба в индивидуальных соревнованиях понадеется на 9 мужчин и столько же женщин. Для смешанных командных соревнований в состав привлечено 11 человек.

Среди дзюдоистов, которые прибудут в Баку, и победители Летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Беслан Мудранов, Хасан Халмурзаев и бронзовая медалиста Наталья Казютина.

Мужчины:

Беслан Мудранов (60 кг) – 32-летний спортсмен, олимпийский чемпион 2016 года Летний Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, двукратный чемпион Европы и серебряный призер чемпионата мира. На I Европейских играх "Баку-2015" он завоевал золото.

Роберт Мшвидобадзе (60 кг) - 29-летний спортсмен победитель проведенных в прошлом году в столице Польши Варшаве чемпионата Европы и Гран-при.

Михаил Пуляев (66 кг) - 31-летний серебряный призер чемпионата мира в Будапеште добился аналогичного успеха в 2014 и 2015 годах. Является бронзовым призером I Европейских игр "Баку-2015" и чемпионата Европы.

Хасан Халмурзаев (81 кг) - 25-летний дзюдоист победитель Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года и чемпиона Европы. Бронзовый призёр прошлогоднего чемпионата мира и трижды победитель Кубка Европы.

Аслан Лаппинагов (81 кг) - 25-летний спортсмен дважды завоевывал бронзу чемпионата Европы. Он был победителем турнира "Большого шлема" и Гран-при.

Хусен Халмурзаев (90 кг) – 25-летний спортсмен является двукратным бронзовым призёром чемпионата Европы, победитель трёх турниров Гран-при.

Михаил Игольников (90 кг) - 22-летний дзюдоист стал победителем проведенного в этом году в столице Израиля Тель-Авиве чемпионата Европы. Он также победитель турниров "Большого шлема" и Гран-при.

Кирилл Денисов (100 кг) - 30-летний победитель I Европейских игр "Баку-2015", завоевал на чемпионатах мира три бронзовые, 2 серебряные медали. Он двукратный чемпион Европы.

Нияз Ильясов (100 кг) - 25-летний спортсмен победитель соревнований "Большого шлема" и Гран-при.

Женщины:

Ирина Долгова (48 кг) - 23-летняя победительница проведенного в этом году в столице Израиля Тель-Авиве чемпионата Европы, бронзовая медалистка I Европейских игр "Баку-2015". Она является двукратной победительницей турниров "Большого шлема" и Гран-при.

Сабина Гилязова (48 кг) - 24-летняя дзюдоистка серебряная и бронзовая медалистка турниров "Большого шлема" и Гран -при.

Наталья Кузютина (52 кг) - 29-летняя дзюдоистка – бронзовая медалистка Летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, 4-кратная чемпионка Европы. Трижды занимала третье место на чемпионате мира.

Юлия Казарина (52 кг) - 29-летняя бронзовая медалистка чемпионата Европы, проведенного в 2016 году в российском городе Казань, пять лет назад заняла первое место на Гран-при в Абу-Даби.

Анастасия Конкина (57 кг) - 25-летняя спортсменка завоевала бронзу в индивидуальных и командных соревнованиях на чемпионате Европы, проведенном в этом году в столице Израиля Тель-Авиве.

Екатерина Валькова (63 кг) - 27-летняя дзюдоистка завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы в 2013 и 2016 годах.

Дарья Давыдова (63 кг) - 27-летняя спортсменка заняла первое место на Гран-при в 2016 году в столице Узбекистана Ташкенте.

Алена Прокопенко (70 кг) - 26-летняя спортсменка завоевала бронзовую медаль в командном соревновании на чемпионате Европы этого года.

Александра Бабинцева - 25-летняя спортсменка завоевала бронзовую медаль в командном соревновании на чемпионате Европы этого года.

Командное соревнование

Муса Могушков (73 кг), Сайд-Эми Жамбеков, Дмитрий Довгань (по 90 кг), Казбек Занкишие, Инал Тасоев (по +90 кг), Наталья Голомидова, Диана Джигарос (по 57 кг), Таисия Киреева, Камила Бадурова (по 70 кг), Ксения Чибисова и Анна Гущина (по +70 кг).

Отметим, что чемпионат мира по дзюдо состоится 20-27 сентября на Национальной гимнастической арене.