Обнародован состав сборной Азербайджана по шахматам на Чемпионат Европы

Обнародован состав сборной Азербайджана по шахматам на Чемпионат Европы, который стартует 27 марта в Словении.

Обнародован состав сборной Азербайджана по шахматам на Чемпионат Европы, который стартует 27 марта в Словении.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации шахмат Азербайджана, на континентальном турнире, который продлится до 6 апреля, примут участие 15 гроссмейстеров, среди которых 14 мужчин и одна женщина: Гадир Гусейнов, Ниджат Аббасов, Васиф Дурарбейли, Эльтадж Сафарли, Вугар Асадли, Мисретдин Искандеров, Мухаммед Мурадлы, Айдын Сулейманлы, Ахмед Ахмедзаде, Абдулла Гадимбейли, Мурад Ибрагимли, Рияд Самедов, Гевхар Бейдуллаева, Тогрул Гасанзаде, Шахин Велиев.

Чемпионат Европы, который пройдет по швейцарской системе, будет состоять из 11 туров. Общий призовой фонд турнира составит 100 000 евро.