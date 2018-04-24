Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Обнародован состав сборной Азербайджана на чемпионат Европы по греко-римской борьбе, который стартует 30 апреля в Каспийске (Россия).

Как сообщает Report, главный тренер Шабан Донат отобрал 10 борцов.

В состав вошли Эльданиз Азизли (55 кг), Мурад Мамедов (60 кг), Талех Мамедов (63 кг), Эльман Мухтаров (67 кг), Расул Чунаев (72 кг), Эльвин Мурсалиев (77 кг), Рафик Гусейнов (82 кг), Ислам Аббасов (87 кг), Орхан Нуриев (97 кг) и Турман Эйюбов (130 кг).

Отметим, что 30 апреля пройдут классификационные встречи в весовых категориях 55 кг, 63 кг, 77 кг, 87 кг и 130 кг, а 1-го мая в весовых категориях 60 кг, 67 кг, 72 кг и 82 кг и 97 кг. Борьба за медали пройдет 1 и 2 мая соответственно.