Обнародован состав сборной Азербайджана на первом Чемпионате Европы

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Обнародован состав сборной Азербайджана для участия на предстоящем в городе Валбрзих (Польша) Чемпионате Европы по борьбе среди спортсменов в возрасте до 23-х лет.

Как сообщает Report, спортсмены по вольной, греко-римской и женской борьбе будут бороться в полном составе.

На предстоящем 24 марта чемпионате первыми выступят спортсмены по вольной борьбе. Во главе со старшим тренером сборной Аскерханом Новрузовым и тренером Ровшаном Гаджиевым в Польшу отправятся Мирджалал Гасанзаде (57 кг), Ахмеднаби Гварзатилов (61 кг), Мухаммед Муслимов (65 кг), Мурад Сулейманов (70 кг), Магомедгаджи Мухутов (74 кг), Магомедгаджи Хатиев (86 кг), Нурмухаммед Гаджиев (97 кг) и Али Магомедабиров (125 кг).

С 26-го марта к борьбе на чемпионате присоединятся женщины. Под руководством старшего тренера Ягуба Мамедова и тренера Аслана Агаева нашу страну представят 6 спортсменок - Патимат Багомедова (48 кг), Солмаз Гашимзаде (53 кг), Алена Колесник (55 кг), Эльмира Гамбарова (63 кг), Элис Монолова (69 кг) и Сабира Алиева (75 кг). Соревнования среди женщин продлятся два дня.

В последние два дня Чемпионата Европы к соревнованиям присоединятся спортсмены по греко-римской борьбе. Под руководством старшего тренера сборной Шабана Доната и тренера Зохраба Аббасова на чемпионат отправятся Эльдениз Азизли (59 кг), Ровшан Тагиев (66 кг), Джейхун Алиев (71 кг), Фуад Алиев (75 кг), Турал Дашдемиров (80 кг), Ислам Аббасов (85 кг), Орхан Нуриев (98 кг) и Оян Наразиани (130 кг).

Управлять встречами на чемпионате будет судья международной категории Гариб Алиев.

Отметим, что на впервые проводимом чемпионате борьбу будут вести спортсмены в возрасте от 19-ти до 23-х лет.