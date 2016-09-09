Обнародован состав национальной сборной по тяжелой атлетике, которая выступит на первенстве Европы - СПИСОК

Варшава. 9 сентября. REPORT.AZ/ 10 сентября в польском городе Новый Томысл состоится первенство Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи. Как передает восточноевропейское бюро Report, на чемпионате примут участие члены сборной Азербайджана по тяжелой атлетике.

Национальная сборная отправилась на соревнования с 16-ю спортсменами. Тяжелоатлеты выступят в 13 весовых категориях.

Среди юниорок за победу будут бороться Гюльбениз Назарли (44 кг), Шафа Фараджова (48 кг), Лала Рзазаде (53 кг), Фидан Гусейнзаде (63 кг), в команде юношей выступят Новруз Мухтарлы, Рустам Гасымов, Иса Гасанлы (50 кг), Эльмяддин Гусейнов (56 кг), Фуган Алиев (62 кг), Алимардан Алхасов, Тарменхан Бабаев (69 кг).

В состав женской молодежной команды вошли Сабина Азимова (48 кг), Фидан Абдурахманова (69 кг), в мужской команде испытают свои силы Исмаил Мамедов (56 кг), Иса Рустамов (62 кг), Камран Агаларов (77 кг).

Чемпионат Европы продлится до 17 сентября. За медали будут бороться 360 спортсменов из 30 стран.