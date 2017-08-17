Обнародован состав сборной Азербайджана по дзюдо на чемпионат мира - ВИДЕО

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Обнародован состав национальной сборной Азербайджана по дзюдо на чемпионат мира, который стартует 28 августа в столице Венгриии Будапеште.

Как сообщили Report в Федерации дзюдо Азербайджана, на соревновании, которое продлится до 3-го сентября, сборная будет представлена 17 спортсменами.

В Будапеште из мужчин-дзюдоистов борьбу будут вести Орхан Сафаров (60 кг), Ниджат Шихализаде (66 кг), Рустам Оруджев, Хидаят Гейдаров (оба по 73 кг), Мамедали Мехдиев, Турал Сафгулиев (оба по 90 кг), Эльмар Гасымов, Эльхан Мамедов (оба по 100 кг), Ушанги Кокаури (+ 100 кг), среди женщин - Лейла Алиева, Эрденабат Базарракча (обе по 48 кг), Назакят Азизова, Пуревсурен Буянкишинг (обе по 52 кг), Сакина Зайырова, Мунктседев Ичинколо (обе по 57 кг), Гюльседеф Керимова (63 кг) и Ирина Киндзерска (+78 кг).

Отметим, что на чемпионате мира из 134 стран выступят 794 дзюдоиста (482 мужчин и 312 женщин).