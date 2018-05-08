Обнародован официальный маскот предстоящего чемпионата мира по BMX в Баку

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Определился официальный маскот чемпионата мира по BMX, который стартует в Баку 5 июня.

Как сообщили Report в пресс-службе Азербайджанской федерации велосипедного спорта, официальным маскотом стал кавказский леопард.

Этот выбор был продиктован тем, что леопард символизирует балансировку при прыжке, индивидуальность, силу и скорость.

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в 2012 году были определены 5 видов животных, находящихся на грани исчезновения, и составлена кавказская концепция "Большой пятерки". Одним из этих видов стал кавказский леопард. Предполагается, что в целом на территории республики, включая оккупированные земли, обитают около 20 особей.