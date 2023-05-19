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Обнародован маршрут международного велопробега "Дорогая Шуша"

Обнародован маршрут международного велопробега "Дорогая Шуша" Министерство молодежи и спорта совместно с Федерацией велоспорта Азербайджана организуют 7-11 июня международный велопробег "Дорогая Шуша", посвященный 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.
Индивидуальные
19 мая 2023 г. 16:59
Обнародован маршрут международного велопробега Дорогая Шуша

Министерство молодежи и спорта совместно с Федерацией велоспорта Азербайджана 7-11 июня организуют международный велопробег "Дорогая Шуша", посвященный 100-летнему юбилею со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в федерации, в турнире, который будет проводиться в формате групповых шоссейных велогонок, за медали поборются более 100 спортсменов в составе 18 команд из 16 стран мира.

Пятиэтапное соревнование категории 2.2, включенное в календарный план Международного союза велосипедистов (UCI) на 2023 год, стартует 7 июня в велопарке, расположенном в Сабаильском районе города Баку. На первом этапе велосипедисты преодолеют 150 километров и пересекут финишную черту в Шамахинском районе.

Восьмого июня спортсмены проедут 176,2 километра по маршруту Габала – Шеки – Габала, на следующий день – 170 километров от Габалы до центра Гянджи, 10 июня – 102,9 километра до Гёйгёльского национального парка (сначала совершив круг по определенному маршруту в Гяндже), а 11 июня – 134,9 километра от Бейлягана до Шуши.

Отметим, что по итогам престижного соревнования велосипедисты смогут заработать лицензионные баллы на летние Олимпийские игры "Париж – 2024".

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Версия на азербайджанском языке "Əziz Şuşa" beynəlxalq velosiped yarışı keçiriləcək

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