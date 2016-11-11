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    Обнародован календарь "Золотого Гран-при" в Баку

    В первый день соревнований будут бороться вольноборцы

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В Баку пройдет финальная стадия международного турнира "Золотой Гран-при", посвященного памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации борьбы Азербайджана, 9-й по счету турнир начнется 24 ноября в Бакинском дворце спорта. 

    В турнире примут участие 700 спортсменов из 50 стран мира.

    Согласно программе, в первый день соревнований будут бороться вольноборцы. 25 ноября будут определены победители среди женщин, а 26 ноября - по греко-римской борьбе. 

    Первые встречи состоятся в 10.00, а финальные встречи - в 17.00. Официальная церемония открытия турнира пройдет 24 ноября в 16.00. 

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