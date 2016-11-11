Обнародован календарь "Золотого Гран-при" в Баку

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В Баку пройдет финальная стадия международного турнира "Золотой Гран-при", посвященного памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации борьбы Азербайджана, 9-й по счету турнир начнется 24 ноября в Бакинском дворце спорта.

В турнире примут участие 700 спортсменов из 50 стран мира.

Согласно программе, в первый день соревнований будут бороться вольноборцы. 25 ноября будут определены победители среди женщин, а 26 ноября - по греко-римской борьбе.

Первые встречи состоятся в 10.00, а финальные встречи - в 17.00. Официальная церемония открытия турнира пройдет 24 ноября в 16.00.