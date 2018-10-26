Обнародован календарь предстоящих в 2019 году в Баку международных состязаний по видам гимнастики

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Федерация гимнастики Азербайджана обнародовала календарь предстоящих в 2019 году в Баку международных состязаний.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, первым 16 - 17 февраля будет стартовать Кубок мира по прыжкам на батуте.

14 - 17 марта Национальную гимнастическую арену передадут в распоряжение спортивных гимнастов. Здесь пройдет четвертый по счету в стране Кубок мира по спортивной гимнастике.

Апрель и май месяцы запомнятся выступлениями по художественной гимнастике.

26 - 28 апреля пройдет Кубок мира, 17 - 19 мая - чемпионат Европы.

В этом году федерация впервые примет чемпионат Европы по двум видам гимнастики. 24 - 26 мая в Баку соберутся сильнейшие гимнасты континента по аэробике.

20 - 28 июля в столице впервые пройдет еще одно грандиозное соревнование - Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Предстоящие в рамках данного фестиваля соревнования по спортивной гимнастике также пройдут на Национальной гимнастической арене.

Последним состязанием года будет чемпионат мира по художественной гимнастике. Через 14 лет Баку вновь примет мундиаль, где определятся сильнейшие. Соревнования состоятся 16 - 22 сентября.

Одним из основных особенностей предстоящих в столице трех кубков мира, а также чемпионата мира заключается в том, что все они носят лицензионный характер на Летние олимпийские игры 2020 года в Токио.

Отметим, что все международные соревнования по видам гимнастики пройдут на Национальной гимнастической арене.

Приобретя на выгодных условиях "сезонный билет", болельщики смогут наблюдать за всеми международными состязаниями с принадлежащих им одних и тех же мест.