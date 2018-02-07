Обнародован бюджет зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован бюджет предстоящих в южнокорейском Пхёнчхане XXIII Зимних олимпийских игр. Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

По его словам, бюджет оргкомитета Игр составил 2,4 млрд. долларов. А бюджет оргкомитета Игр в Сочи 2014 года был в пределах 2,5 млрд. долларов.

Наряду с этим, Т.Бах сообщил что 78% билетов проданы. Он выразил уверенность в увеличении темпов продаж.

Отметим, что Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.