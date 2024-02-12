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Обладатель мирового рекорда в марафоне погиб в возрасте 24 лет

Обладатель мирового рекорда в марафоне погиб в возрасте 24 лет Кенийский марафонец Келвин Киптум погиб в ДТП в возрасте 24 лет.
Индивидуальные
12 февраля 2024 г. 06:03
Обладатель мирового рекорда в марафоне погиб в возрасте 24 лет

Кенийский марафонец Келвин Киптум погиб в ДТП в возрасте 24 лет.

Как передает Report, об этом сообщает издание Nation Africa.

По словам начальника полиции округа Элгейо-Мараквет, автомобиль, за рулем которого находился Киптум, попал в аварию поздно вечером в воскресенье. Помимо легкоатлета, в машине находились еще два пассажира. Один из них - тренер Киптума Герваис Хакизимана - также скончался, вторым пассажиром оказалась девушка, она с травмами была доставлена в больницу.

Отмечается, что Киптум 14 апреля 2023 года должен был принять участие в марафоне в Роттердаме. Также он был включен в состав сборной Кении на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Атлет в 2023 году выиграл два забега из серии главных марафонов планеты - в Лондоне и Чикаго. Всего в данную серию входят шесть забегов - в Лондоне, Берлине, Токио, Нью-Йорке, Бостоне и Чикаго. 8 октября 2023 года на Чикагском марафоне он установил мировой рекорд, преодолев дистанцию 42 км 195 м за 2 часа 35 секунд.

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