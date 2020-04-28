СМИ: Объявлено время проведения Гран-при Азербайджана

Издание "Bild" (Германия) представило возможный календарь на сезон 2020 года на чемпионате мира Формулы-1.

Как сообщает Report, в таблице также указано время Гран-при Азербайджана.

В Баку соревнования запланированы на 6 сентября.

Предположительно, количество этапов в Австрии (5, 12 июля), Великобритании (26 июля, 2 августа) и Венгрии (16, 23 августа) будет удвоено.

В календарь также включены Сингапур (20 сентября), Россия (27 сентября), Китай (4 октября), Япония (11 октября), Мексика (1 ноября), Бразилия (8 ноября), Вьетнам (22 ноября), Бахрейн (6 декабря) и Гран-при Абу-Даби (13 декабря).

Скорее всего, сезон будет состоять из 17 этапов.