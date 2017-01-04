Объявлено о нарушении еще 200 российскими атлетами антидопинговых правил

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Международная федерация легкой атлетики (IAAF) объявила имена почти 200 российских спортсменов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном IAAF пресс-релизе.

Имена атлетов были представлены возглавляемой Ричардом Маклареном независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA).

IAAF заявила, что они могут быть допущены к международным соревнованиям в качестве спортсменов с нейтральным статусом.

Отметим, что в ноябре 2015 года Всероссийская федерация легкой атлетики была исключена из рядов IAAF.

Это произошло после обвинения независимой комиссией WADA России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. По этой причине в настоящий момент практически все российские легкоатлеты не имеют права выступать на международных соревнованиях. Исключение сделано только для Дарьи Клишиной.