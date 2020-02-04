Объявлен состав сборной Азербайджана на чемпионат Европы

​Объявлен состав сборной Азербайджана на чемпионат Европы

4 февраля, 2020 12:23

https://report.az/storage/news/9a8de2a21ae89acb9a4e2b8d30634408/42dd8463-8a13-4081-9d72-a6de4911c5ef_292.jpg Объявлен состав сборной Азербайджана на чемпионат Европы по борьбе, который пройдет в столице Италии Риме. Как сообщает Report, на татами выйдут борцы вольного стиля: Афган Халашов (57 кг), Интигам Вализаде (61 кг), Али Рагимзаде (65 кг), Агагусейн Мустафаев (70 кг), Гаджимурад Гаджиев (74 кг), Джабраил Гасанов (79 кг), Абубакир Абакаров (86 кг), Асланбек Алборов (92 кг), Нурмагомед Гаджиев (97 кг), Джамаледдин Магомедов (125 кг). В греко-римском стиле будут бороться Эльдениз Азизли (55 кг), Мурад Базаров (60 кг), Талех Мамедов (63 кг), Исламбек Дадов (67 кг), Ульви Ганизаде (72 кг), Санан Сулейманов (77 кг), Рафиг Гусейнов. (82 кг), Ислам Аббасов (87 кг), Орхан Нуриев (97 кг), Сабах Шариати (130 кг). Напомним, чемпионат Европы пройдет 10-16 февраля.

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