Обнародованы имена азербайджанских тяжелоатлетов, которые отправятся на ЧМ

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Обнародован состав национальной сборной Азербайджана по тяжелой атлетике на предстоящий 3 апреля в столице Таиланда городе Бангкок чемпионат мира лицензионного характера на Летние юношеские олимпийские игры 2018 года.

Как сообщили Report из Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, на соревнования с участием 538 тяжелоатлетов (179 женщин и 359 мужчин) из около 100 стран отправятся 9 спортсменов. В чемпионате, который продлится около одной недели, свои силы испытают Сабина Азимова (48 кг), Исмаил Мамедов, Эльмеддин Гусейнов (каждый 56 кг), Эльвин Абдуллаев (62 кг), Фюган Алиев (69 кг), Тарменхан Бабаев (77 кг), Маил Шукюрлю (85 кг), Умидвар Байрамлы (94 кг) и Гасанбек Гасанзаде (+94 кг).

Отметим, что Летние юношеские олимпийские игры 2018 года пройдут в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

Результаты организованного в Бангкоке мирового первенства составят рейтинговые очки спортсменов для лицензии.