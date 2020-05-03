​Объявлен оптимальный вариант для проведения Гран-при Азербайджана

Ариф Рагимов https://report.az/storage/news/0dc2e8a2659e196ff5cd4d4a8bcf387c/2ed44dd2-dfa1-4a7b-8b14-c114312e6f26_292.jpg

«Мы находимся в тесном контакте с правительством Азербайджана, с «Формулой 1» и акционерами. Мы хотим, чтобы наша гонка состоялась в конце года. Но ясно, что пока ситуация с пандемией коронавируса не прояснится, наше желание не сбудется».

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Бакинского городского кольца Ариф Рагимов в интервью сайту "MotorsportWeek.com". Промоутер Гран-при Азербайджана сказал, что с руководством «Формулы 1» была достигнута договоренность не откладывать бакинский этап после середины октября.

Он подчеркнул, что они позаботились о фанатах и оценили их опыт: «Поэтому мы хотим, чтобы зрители наслаждались прекрасной атмосферой гоночных выходных в Баку».

Рагимов напомнил, что движение на улицах увеличивает трудности и назвал идеальным вариантом организацию Гран-при до 15 сентября, когда откроются школы.

В настоящее время планируются вариант проведения двух этапов в Австрии и Великобритании. Однако промоутер Гран-при Азербайджана не одобрил применение такого метода в Баку: «Это вызовет большое беспокойство нашим жителям, потому что трасса находится прямо в центре города».

Отметим, что Гран-при Азербайджана должен был состояться 5-7 июня.