Нурмагомедов заработал за бой с Макгрегором $5-6 млн

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заработал за бой с ирландцем Конором Макгрегором порядка $5-6 млн с учетом дополнительных выплат, включая проценты от продаж трансляции по системе pay-per-view.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом, как сообщает портал MMAFighting, заявил председатель Атлетической комиссии штата Невада Энтони Марнелл.

UFC заработал $17 млн с продажи билетов на поединок. Бой стал рекордным для организации по количеству проданных платных трансляций по системе pay-per-view. По данным MMAFighting, на турнир было продано трансляций на общую сумму около $2,4 млн (одна трансляция стоила $90). До поединка президент UFC Дэйна Уайт не исключил, что Макгрегор может получить за бой с россиянином порядка $100 млн.

Нурмагомедов удерживает пояс чемпиона UFC в легком весе с апреля 2018 года, всего в его активе 27 боев по правилам смешанных единоборств, во всех он одержал победы.

В ночь на 7 октября Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив ирландца Конора Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде. Гонорар россиянина за этот поединок составил $2 млн.