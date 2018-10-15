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    Нурмагомедов отказался проводить бой с Мэйуэзером в Лас-Вегасе

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказался от предложения американского боксера Флойда Мэйуэзера провести очный поединок в Лас-Вегасе. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Нурмагомедов написал в Instagram.

    Ранее Мэйуэзер ответил согласием на предложение Нурмагомедова провести поединок, предложив в качестве места Лас-Вегас.

    "Не Вегас, они не хотят отдавать мои деньги", - написал 30-летний россиянин.

    Напомним, Нурмагомедов 7 октября победил экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора. 

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