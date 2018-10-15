Нурмагомедов отказался проводить бой с Мэйуэзером в Лас-Вегасе

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказался от предложения американского боксера Флойда Мэйуэзера провести очный поединок в Лас-Вегасе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Нурмагомедов написал в Instagram.

Ранее Мэйуэзер ответил согласием на предложение Нурмагомедова провести поединок, предложив в качестве места Лас-Вегас.

"Не Вегас, они не хотят отдавать мои деньги", - написал 30-летний россиянин.

Напомним, Нурмагомедов 7 октября победил экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.