Нурмагомедов остался без пояса победителя из-за напряженной обстановки

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Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Стало известно, почему президент UFC Дана Уайт отказался вручать пояс чемпиона Хабибу Нурмагомедову, который он завоевал по итогу боя с Конором Макгрегором. Такое решение было принято из-за напряжённой обстановки, сложившейся в октагоне. Заслуженную награду он получит позже, сообщает Report.
Напомним, что сразу по окончании боя Хабиб вышел за пределы восьмиугольника и ввязался в драку с фанатами.
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