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Нурмагомедов одержал очередную победу в UFC

Нурмагомедов одержал очередную победу в UFC Российский боец смешанного стиля (ММА) Умар Нурмагомедов одержал победу над американцем Натаном Манесcом в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.
Индивидуальные
26 июня 2022 г. 08:06
Нурмагомедов одержал очередную победу в UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Умар Нурмагомедов одержал победу над американцем Натаном Манесcом в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

Как передает Report, турнир UFC Vegas 57 прошел в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Россиянин победил единогласным решением судей.

Умар Нурмагомедов является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. На счету 26-летнего бойца теперь 15 побед и ни одного поражения.

Манеcсу 30 лет, он потерпел второе поражение в карьере при 14 победах.

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