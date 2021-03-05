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Нурмагомедов обсудит свою карьеру с главой UFC

Нурмагомедов обсудит свою карьеру с главой UFC Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт встретится с российским бойцом смешанного стиля (MMA) Хабибом Нурмагомедовым и обсудит с ним его карьеру
Индивидуальные
5 марта 2021 г. 05:48
Нурмагомедов обсудит свою карьеру с главой UFC
Хабиб Нурмагомедов

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт встретится с российским бойцом смешанного стиля (MMA) Хабибом Нурмагомедовым и обсудит с ним его карьеру.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по словам Уайта, встреча состоится 6 или 7 марта.

"Мы готовы предложить ему варианты, бои. Он недавно сказал, чтобы его перестали спрашивать про карьеру, значит, у меня есть шанс", — сказал глава UFC.

28 февраля Хабиб Нурмагомедов сообщил о своем прибытии в США. Ожидается, что он проведет встречу с главой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйной Уайтом. Промоутер заявлял, что намерен поговорить с Нурмагомедовым в Лас-Вегасе. Американец неоднократно признавался, что намерен уговорить чемпиона UFC вернуться к выступлениям. Первая встреча состоялась в Абу-Даби.

Нурмагомедов заявил о своем решении уйти из MMA сразу после победы над американцем Джастином Гейджи осенью 2020-го. Он в очередной раз защитил пояс чемпиона UFC в легком весе и одержал 29-ю победу в карьере.

Нурмагомедов ни разу не уступал в профессиональной карьере. Россиянин возглавляет рейтинг лучших бойцов UFC без учета весовых категорий.

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