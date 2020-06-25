​Нурмагомедов не собирается давать реванш Макгрегору

Чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не собирается давать реванш ирландцу Конору Макгрегору.

Об этом во время онлайн-конференции заявил менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз.

Макгрегор в начале июня сообщил о завершении карьеры. При этом ирландец ранее обсуждал потенциальную возможность реванша с Нурмагомедовым.

"Макгрегор говорит о реванше, но Хабиб не даст ему его, - сказал Абдель-Азиз. - Макгрегор должен сидеть и ждать своего шанса. Ему надо выиграть минимум три боя. Одним из первых его соперников должен стать Ислам Махачев".