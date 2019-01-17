Нурмагомедов не намерен проводить бой-реванш с Макгрегором

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не намерен проводить бой-реванш с Конором Макгрегором.

Как сообщает Report, об этом 31-летний российский спортсмен сказал в заявлении TMZ Sports.

"А за что давать матч-реванш? Перед последним боем он тоже много говорил. Но когда мы зашли в клетку, он ничего не смог сделать", - цитирует Нурмагомедова таблоид.

Напомним, что Нурмагомедов победил Макгрегора 6 октября 2018 года, применив удушающий прием в четвертом раунде. Всего Хабиб провел за профессиональную карьеру 27 боев, одержав победу во всех из них.